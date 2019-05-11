Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:40, 11 мая 2019 1 964
 0    0

Умер самый пожилой житель России

Умер самый пожилой житель России

В ночь с 10 на 11 мая в Ингушетии умер самый пожилой житель России. Об этом сообщил ТАСС.

Им был 123-летний Аппаз Илиев. Руководство больницы сразу же оповестило о случившемся исполняющего обязанности министра здравоохранения и главу региона.

В 2018 году выяснилось, что Книга рекордов Гиннесса назвала самым пожилым жителем планеты не того человека. Ранее им считался 112-летний японец Масадзо Нонака.

По словам родственников Аппаза Илиева, он стеснялся громко заявлять о своем возрасте, так как опасался, что ему могут не поверить.

Аппаза Илиева госпитализировали в пятницу с диагнозом «полиорганная недостаточность». Он впал в кому, после чего умер, не приходя в сознание.

Фото: кадр из телесюжета РЕН ТВ


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 недели назад
Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:54, 1 мая 2019 68 084
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
19:58, 27 апреля 2019 38 599
Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову 5
15:49, 7 мая 2019 32 714
В Рязани отметили День радио. Фото
13:55, 29 апреля 2019 23 977
Врачи провели сложную операцию 16-летней беременной рязанке 5
21:15, 5 мая 2019 21 884
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум