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В ночь с 10 на 11 мая в Ингушетии умер самый пожилой житель России. Об этом сообщил
Им был 123-летний Аппаз Илиев. Руководство больницы сразу же оповестило о случившемся исполняющего обязанности министра здравоохранения и главу региона.
В 2018 году выяснилось, что Книга рекордов Гиннесса назвала самым пожилым жителем планеты не того человека. Ранее им считался 112-летний японец Масадзо Нонака.
По словам родственников Аппаза Илиева, он стеснялся громко заявлять о своем возрасте, так как опасался, что ему могут не поверить.
Аппаза Илиева госпитализировали в пятницу с диагнозом «полиорганная недостаточность». Он впал в кому, после чего умер, не приходя в сознание.
Фото: кадр из телесюжета РЕН ТВ
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