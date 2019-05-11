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10:17, 11 мая 2019 1 162
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Рязанская риэлторская компания отсудила у своего клиента сто тысяч рублей 1

Рязанская риэлторская компания отсудила у своего клиента сто тысяч рублей

Фото: Pixabay.com

Рязанская риэлторская компания отсудила у своего клиента сто тысяч рублей. Об этом сообщил сайт кораблинского районного суда.

Суд установил, что ООО «Квартиры Рязани» выполнило работы по продаже квартиры. Сумма сделки составила 5,5 миллионов рублей.

После продажи, бывший владелец квартиры должен был оплатить услуги риэлторов — в договоре была прописана сумма в сто тысяч рублей. Впрочем, продавец этого так и не сделал.

Суд удовлетворил иск ООО «Квартиры Рязани». С ответчика взыскана сумма задолженности и судебные расходы.

Решение не вступило в законную силу.


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