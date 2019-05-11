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На Солотчинском шоссе столкнулись кроссовер и легковушка. Видео последствий происшествия опубликовала группа «ВКонтакте» «
Как рассказали очевидцы в комментариях, ДТП произошло в пятницу, 10 мая. Столкнулись Nissan Juke и ВАЗ-2110. По информации свидетелей, серьезных травм никто из участников аварии не получил.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.
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