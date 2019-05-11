На пожаре в Касимовском районе погиб 63-летний мужчина

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На пожаре в деревне Сидорово Касимовского района погиб 63-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел в ночь с 10 на 11 мая.
Напомним, на место происшествия
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