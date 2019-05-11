На выезде из Рязани образовалась крупная пробка

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На выезде из Рязани в сторону Москвы образовалась крупная пробка. Движение затруднено около поворота на Рыбное.
Пробка растянулась примерно на 6 километров. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения автомобилей не превышает 3-5 километров в час.
Как рассказал RZN.info очевидец, водители пытаются объехать пробку через Рыбное, где также образовался затор.
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