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Фото: Pixabay.com
В субботу в Рязани будет тепло и ветрено. Прогноз погоды на 11 мая опубликовал
В регионе в этот день ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза.
Ветер восточный, с переходом на юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12, +17°С; днём +21, +26ºС.
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