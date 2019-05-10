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12:21, 10 мая 2019 1 231
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В Рязани празднование 74-й годовщины Победы завершилось красочным салютом. Видео

В Рязани празднование 74-й годовщины Победы завершилось красочным салютом. Видео

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 9 мая, в Рязани отпраздновали 74-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На площади Ленина провели концерт «Победный май», на котором с военно-патриотическими песнями выступили рязанские исполнители и танцевальные коллективы.

С праздником горожан поздравил и.о. главы городской администрации Сергей Карабасов.

«Дорогие рязанцы, уважаемые ветераны, гости нашего города, я поздравляю Вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня замечательный день, Победу приехали разделить с нами наши гости, друзья и партнеры из Франции, Италии, Белоруссии. Уважаемые ветераны, 9 мая хочется выразить вам особую признательность за тот подвиг, который вы совершили. Низкий вам поклон. Дорогие друзья, с Днем Победы, мирного неба над головой!», — сказал Карабасов.

Празднование завершилось красочным салютом под песню «День Победы».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

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