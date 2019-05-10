В Рязани празднование 74-й годовщины Победы завершилось красочным салютом. Видео

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В четверг, 9 мая, в Рязани отпраздновали 74-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На площади Ленина провели концерт «Победный май», на котором с военно-патриотическими песнями выступили рязанские исполнители и танцевальные коллективы.
С праздником горожан поздравил и.о. главы городской администрации Сергей Карабасов.
«Дорогие рязанцы, уважаемые ветераны, гости нашего города, я поздравляю Вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня замечательный день, Победу приехали разделить с нами наши гости, друзья и
Празднование завершилось красочным салютом под песню «День Победы».
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.