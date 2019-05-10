Рязанским дачникам напомнили о смертельной опасности электричества

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Рязаньэнерго предупредил владельцев дачных участков о необходимости соблюдения правил электробезопасности.
Чтобы не подвергать себя риску, важно соблюдать границы охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи, которые могут проходить неподалеку от подсобного хозяйства.
Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют два метра, напряжением 6-10 кВ — десять метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров. Для кабельных линий — метр по обе стороны линии.
В охранной зоне ЛЭП категорически запрещено строить дачи, бани, гаражи, делать пристройки к домам и разбивать огороды.
Перед ремонтом, при котором планируется работать в непосредственной близости от проводов ввода в дом, необходимо обратиться в район электрических сетей (РЭС), который обслуживает населенный пункт, для получения помощи от энергетиков.
Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00, а также по телефону
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