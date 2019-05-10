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20:55, 10 мая 2019 852
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А что в кино? «Коридор бессмертия», «Война Анны» и другие новинки

А что в кино? «Коридор бессмертия», «Война Анны» и другие новинки

В праздничные выходные отдохнуть можно не только на природе, но и в кинотеатрах. Тем более что на этой неделе нас ждет достаточно много новинок кино, большая часть из которых — российские премьеры, так или иначе посвященные боевым подвигам.

Российский фильм «Коридор бессмертия» режиссера Федора Попова основан на подлинных событиях Великой Отечественной войны, а прототипами главных героев стали реальные участники обороны Ленинграда.

Комедийный приключенческий фильм «На Париж» режиссера Сергея Саркисова рассказывает о майских днях 1945 года сразу после Дня Победы.

Драматический фильм «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко стал дебютом для девятилетней Марты Козловой, сыгравшей в картине главную роль, а также завоевал несколько наград на престижных кинофестивалях. В частности Марта Козлова получила премию «Ника» в номинации «Лучшая женская роль».

А фильм Павла Лунгина «Братство» основан на событиях 1988 года когда начался вывод советских войск из Афганистана.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Фото из трейлера к фильму «Отпетые мошенницы»


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