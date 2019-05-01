Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:03, 1 мая 2019 2 143
 0    0

В Рязани пропал 24-летний молодой человек

В Рязани пропал 24-летний молодой человек

В Рязани пропал 24-летний Александр Сиротин. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

О молодом человеке ничего неизвестно со 2 апреля этого года.

Приметы: рост 185 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза каре-зеленые. Одежда: светло-синий или темно-голубой облегченный пуховик, черные или синие джинсы, серые зимние кроссовки.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 223 760
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 15
16:50, 25 апреля 2019 79 727
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 74 603
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 8
14:45, 25 апреля 2019 60 548
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
12:54, 1 мая 2019 42 391
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум