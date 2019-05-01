В Рязани пропал 24-летний молодой человек

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В Рязани пропал 24-летний Александр Сиротин. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О молодом человеке ничего неизвестно со 2 апреля этого года.
Приметы: рост 185 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза каре-зеленые. Одежда: светло-синий или темно-голубой облегченный пуховик, черные или синие джинсы, серые зимние кроссовки.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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