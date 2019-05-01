Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:48, 1 мая 2019 3 152
 0    0

В машину рязанки врезался «Мерседес» и скрылся с места ДТП

В машину рязанки врезался «Мерседес» и скрылся с места ДТП

Во вторник, 30 апреля, внедорожник Mercedes врезался в рязанку на Kia и скрылся с места ДТП. Об этом водитель легковушки рассказала в Instagram.

ДТП произошло на 126 километре Новорязанского шоссе в Подмосковье. Девушка написала, что оказалась в заблокированной в машине и пыталась самостоятельно выбраться из нее.

«Если бы не отбойники, я бы вылетела на встречку на такой скорости и были бы ужасные последствия. В машине сидели четверо детей, чьих-то родителей и их жизни могли оборваться», — говорится в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Правде в глаза. «Доступная оптика» предлагает рязанцам бесплатную проверку зрения

Правде в глаза. «Доступная оптика» предлагает рязанцам бесплатную проверку зрения

«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 223 760
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 15
16:50, 25 апреля 2019 79 727
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 74 603
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 8
14:45, 25 апреля 2019 60 548
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
12:54, 1 мая 2019 42 391
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум