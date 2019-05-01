В машину рязанки врезался «Мерседес» и скрылся с места ДТП

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Во вторник, 30 апреля, внедорожник Mercedes врезался в рязанку на Kia и скрылся с места ДТП. Об этом водитель легковушки рассказала в Instagram.
ДТП произошло на 126 километре Новорязанского шоссе в Подмосковье. Девушка написала, что оказалась в заблокированной в машине и пыталась самостоятельно выбраться из нее.
«Если бы не отбойники, я бы вылетела на встречку на такой скорости и были бы ужасные последствия. В машине сидели четверо детей, чьих-то родителей и их жизни могли оборваться», — говорится в сообщении.
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