Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Во среду, 1 мая, около двадцати тысяч рязанцев прошли по центру города в честь Дня весны и труда.
Первомайское шествие традиционно началось с площади Победы около МКЦ. Демонстрацию возглавили руководители города и Рязанской области. В их числе прошли губернатор Николай Любимов вместе с супругой Оксаной. Также в колонне прошли зампреды правительства Анна Рослякова и Лариса Крохалева, глава рязанской облдумы Аркадий Фомин, а также и.о. главы администрации города Сергей Карабасов и глава города Юлия Рокотянская.
Многотысячная демонстрация прошла по Первомайскому проспекту, площади Ленина и Соборной. Участники шествия пронесли в руках флаги, цветы и воздушные шары. В организованных колоннах прошли студенты и преподаватели рязанских вузов: РГРТУ, РГУ, РГАТУ, «Политеха», Московского университета имени Витте. Также в шествии выступили барабанщицы из академии ФСИН. Далее последовали представители профсоюзных организаций, инженеры, строители, учителя, врачи, ученые, работники промышленности, транспорта, социальной сферы, культуры и другие.
Все участники шли в фирменных костюмах, несли необычные арт-объекты.
Так, сотрудники АО «ГРПЗ» (входит в АО «КРЭТ»)прошли с российскими и корпоративными флагами, а также шарами цвета «триколор». Кроме того, к шествию присоединились представители партий: «Единая Россия», молодогвардейцы с огромным триколором внутри колонны. Участники демонстрации от «ЛДПР» и «КПРФ"и «Справедливой России» также прошли с транспарантами и символикой. Торжественная демонстрация постепенно перешла в народные гуляния. После двухкилометрового шествия горожане отправились на площадь Соборную для продолжения празднования Первомая.
© RZN.info
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