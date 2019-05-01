Больше ста рязнских энергетиков поучаствовали в первомайском шествии

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Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» отметили День весны и труда праздничным шествием в городской демонстрации. В колонее прошли больше ста энергетиков.
Многие сотрудники пришли с детьми, чтобы те увидели рязанские трудовые коллективы.
Энергетики прошли в брендированных накидках, белых касках, в руке у каждого участника были сине-белые шарики.
Кроме этого, работники «Рязаньэнерго» несли флаги, большой баннер с лозунгом «Мир, труд, энергетика!».
Также у них была двухметровая конструкция из шаров в виде опоры ЛЭП, возвышающуюся над собравшимися.
Торжественное приветствие «Слава рязанским энергетикам!» отозвалось дружным «Ура!» коллектива «Рязаньэнерго».
Диктор на трибуне отметил, что в этом году предприятие празднует 40-летний юбилей.
«Участие в демонстрации, посвященной празднику весны и труда — значимая часть корпоративной культуры предприятия. Это праздник для всех, кто вносит свой вклад в развитие региона, — отметил директор филиала „Рязаньэнерго“ Михаил Подлягин. — Уверен, возрождение традиции первомайского шествия трудовых коллективов является хорошим примером для подрастающего поколения, как символ сплочения, гордости и величия трудящихся».
Напомним, на Первомайскую демонстрацию
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