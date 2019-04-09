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17:25, 9 апреля 2019 278
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В Рязанской области создадут электронный кадастр отходов

В Рязанской области создадут электронный кадастр отходов

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области создадут электронный кадастр отходов. Регион станет одним из немногих, где он появится, сообщили на заседании регионального правительства во вторник, 9 апреля.

Для ведения регионального кадастра отходов планируют использовать разработанную в прошлом году информационную систему, которая будет аккумулировать поступающие данные.

Николай Любимов уточнил, что эту систему следует внедрять и в другие создаваемые региональные и федеральные цифровые платформы, в том числе единый ситуационный центр губернатора.

«Надо сделать электронный кадастр отходов интегрированным, чтобы потом можно было встроить эту систему без особых затрат», — сказал глава области.


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