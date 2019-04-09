В Рязанской области создадут электронный кадастр отходов. Регион станет одним из немногих, где он появится,
Для ведения регионального кадастра отходов планируют использовать разработанную в прошлом году информационную систему, которая будет аккумулировать поступающие данные.
Николай Любимов уточнил, что эту систему следует внедрять и в другие создаваемые региональные и федеральные цифровые платформы, в том числе единый ситуационный центр губернатора.
«Надо сделать электронный кадастр отходов интегрированным, чтобы потом можно было встроить эту систему без особых затрат», — сказал глава области.