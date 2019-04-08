Жительница Касимовского района пыталась обокрасть кадомскую пенсионерку. Об этом
Соседи заметили, что в дом 80-летней женщины зашла незнакомка. При этом самой хозяйки там не было.
«Неравнодушные и бдительные жители поселка встретили злоумышленницу, когда она с купюрами в руках выходила из дома», — пояснили в пресс-службе.
Женщина пыталась украсть 7 150 рублей. Как оказалось, пенсионерка забыла закрыть дверь дома, злоумышленница воспользовалась этими.
Деньги изъяли. На жительницу Касимовского района завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Ей грозит до шести лет тюрьмы.