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13:00, 8 апреля 2019 170
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Жительница Касимовского района пыталась обокрасть кадомскую пенсионерку

Жительница Касимовского района пыталась обокрасть кадомскую пенсионерку

Фото: Pixabay.com

Жительница Касимовского района пыталась обокрасть кадомскую пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Соседи заметили, что в дом 80-летней женщины зашла незнакомка. При этом самой хозяйки там не было.

«Неравнодушные и бдительные жители поселка встретили злоумышленницу, когда она с купюрами в руках выходила из дома», — пояснили в пресс-службе.

Женщина пыталась украсть 7 150 рублей. Как оказалось, пенсионерка забыла закрыть дверь дома, злоумышленница воспользовалась этими.

Деньги изъяли. На жительницу Касимовского района завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Ей грозит до шести лет тюрьмы.


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