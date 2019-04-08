Убийцу рязанца через шесть лет нашли в тюрьме Ямало-Ненецкого округа. Об этом сообщило издательство «
Жителя сасовского села Кустаревка избили 22 апреля 2013 года. 55-летнего мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой, сломанными ребрами и рукой доставили в больницу. Он скончался на следующий день.
Как оказалось, на рязанца напал новый знакомый. 30-летний житель Самары приехал в Кустаревку на электричке и оказался в гостях у сасовца. На утро после застолья мужчины поссорились, гость избил хозяина дома и его соседа: тому он сломал руку черенком от лопаты.
По фотороботу и уликам, среди которых были биологические материалы, следователи нашли злоумышленника. К моменту раскрытия преступления он отбывал наказание за серию краж и грабежей в Краснодаре.
Мужчина признал свою вину в еще одном преступлении. Ему грозит новый срок.