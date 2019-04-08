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19:45, 8 апреля 2019 1 315
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Убийцу рязанца через шесть лет нашли в тюрьме Ямало-Ненецкого округа

Убийцу рязанца через шесть лет нашли в тюрьме Ямало-Ненецкого округа

Фото: Издательство «Пресса»

Убийцу рязанца через шесть лет нашли в тюрьме Ямало-Ненецкого округа. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Жителя сасовского села Кустаревка избили 22 апреля 2013 года. 55-летнего мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой, сломанными ребрами и рукой доставили в больницу. Он скончался на следующий день.

Как оказалось, на рязанца напал новый знакомый. 30-летний житель Самары приехал в Кустаревку на электричке и оказался в гостях у сасовца. На утро после застолья мужчины поссорились, гость избил хозяина дома и его соседа: тому он сломал руку черенком от лопаты.

По фотороботу и уликам, среди которых были биологические материалы, следователи нашли злоумышленника. К моменту раскрытия преступления он отбывал наказание за серию краж и грабежей в Краснодаре.

Мужчина признал свою вину в еще одном преступлении. Ему грозит новый срок.


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