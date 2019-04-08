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12:35, 8 апреля 2019 226
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Роспотребнадзор напомнил рязанцам о профилактике клещевых инфекций

Роспотребнадзор напомнил рязанцам о профилактике клещевых инфекций

Роспотребнадзор напомнил рязанцам о профилактике клещевых инфекций. Подробная инструкция о том, как обезопасить себя от заболеваний, опубликована на сайте органа.

Главное — соблюдать правила поведения на опасной территории.

Проводите само- и взаимоосмотры каждые 10-15 минут для обнаружения клещей; не садитесь и не ложитесь на траву; для стоянки и ночевки в лесу выбирайте участки хорошо освещенные солнцем, с низким травяным покровом; по возвращению домой, тщательно осматриваете одежду и тело.

Также Роспотребнадзор рекомендует использовать однотонную одежду светлых тонов — это облегчает быстрый осмотр для обнаружения клещей, брюки должны быть заправлены в сапоги, манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке.

Еще один хороший способ обезопасить себя — использование специальных химических средств: репеллентные средства (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу возможно для защиты от присасывания), акарицидные средства (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу недопустимо).

В случае присасывания клеща необходимо в максимально короткие сроки обратиться в медицинскую организацию .

Напомним, во вторник, 2 апреля, в Рязани зарегистрировали первые случаи укусов клещей.


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