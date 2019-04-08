Под Рязанью в пса выстрелили из лука

В селе Мушковатово Рязанского района нашли пса со стрелой в груди. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в группе
В собаку выстрелили из лука, она потеряла много крови.
Сейчас животное находится в клинике. Его хозяев ищут.
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В селе Мушковатово Рязанского района нашли пса со стрелой в груди. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в группе
В собаку выстрелили из лука, она потеряла много крови.
Сейчас животное находится в клинике. Его хозяев ищут.
Телефон для связи:
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Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.