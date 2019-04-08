Мать умершей в рязанской больнице школьницы пообщалась с журналистами. Видео

Мать умершей в ОДКБ имени Дмитриевой школьницы пообщалась с журналистами ГТРК «Ока». Женщина уверена, что 14-летняя девочка погибла из-за недосмотра медперсонала.
Кристина Хохлова пояснила, что ее дочь в январе дважды ударилась головой: первый раз на ледяной горке, второй — подскользнувшись на улице. Девочку госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Мать навестила дочь на следующий день. Та сказала ей, что в палате были только медсестры, они взяли анализы, врач же пациентку не осмотрел.
Через день школьницу
«По результатам смерть наступила от отравления неизвестным веществом, идентичным по составу веществу, которое находится в аэрозольном баллончике, обнаруженном рядом с телом погибшей», —
Мать не верит, что девушка погибла, надышавшись из баллончика. По ее словам, школьница не переносила резких запахов из-за астмы.
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