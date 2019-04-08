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19:03, 8 апреля 2019 397
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Любимов отберет десять рязанцев в команду правительства

Любимов отберет десять рязанцев в команду правительства

Фото: Правительство Рязанской области

Николай Любимов отберет десять рязанцев для работы в правительстве. Губернатор начал встречаться с победителями конкурса в единый резерв управленческих кадров. Из 40 тысяч человек отобрали 29 финалистов. Они прошли онлайн-тестирование и личностно-профессиональную диагностику, а также поучаствовали в проблемно-аналитической деловой игре, которую организовали эксперты Факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС.

В понедельник, 8 апреля, Любимов поговорил с пятью управленцами: главой научно-исследовательского отдела училища ВДВ Василием Елистратовым, гендиректором ООО «СтройСоюз» Максимом Стрельцовым, главой администрации Рыбновского городского поселения Михаилом Панфиловым, руководителем финансового управления агропромгруппы «Молочный продукт» Сергеем Гуртиковым и гендиректором Рязанской ипотечной корпорации Екатериной Шавангиной.

«По итогам всех встреч сформируем топ-10 и предложим им войти в состав нашей команды. Нам нужны именно такие: профессиональные, амбициозные и креативные люди, способные внести свежие веяния в процесс управления регионом», — сказал глава региона.


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