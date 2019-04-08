Более трех тысяч рязанцев переселят из аварийного жилья

Из аварийного жилья переселят 3 192 рязанца. Постановление об утверждении адресной программы на 2019-2025 годы опубликовали на сайте правительства.
Под нее попали 168 домов в Рязанской области, которые признали аварийными до 2017 года.
Под снонс пойдет 55 тысяч квадратных метров жилья в Рязани, Касимове, Скопине, Сасове, Захарове, Спас-Клепиках, Ухолове, Ряжске, Рыбном, Сараях, а также Старожиловском, Чучковском, Скопинском, Сасовском, Сапожковском, Рязанском, Пронском, Михайловском, Милославском, Кораблинском и Касимовском районах.
В Рязани переселят восемь домов, один из которых дореволюционной постройки (1900 года):
- улица Введенская №143;
- Михайловское шоссе №234;
- 3-й Новопавловский проезд №14;
- улица Новослободская №26;
- улица поселок Мехзавода №12;
- улица Свободы №92;
- улица Товарный двор (Рязань-2) №29;
- улица Цветной бульвар №5.
Полный список домов, которые расселят до 2025 года, можно посмотреть
На реализацию программы потратят 2 миллиарда 87 миллионов, большая часть из которых — федеральные.