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17:20, 8 апреля 2019 269
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Более трех тысяч рязанцев переселят из аварийного жилья

Более трех тысяч рязанцев переселят из аварийного жилья

Фото: Pixabay.com

Из аварийного жилья переселят 3 192 рязанца. Постановление об утверждении адресной программы на 2019-2025 годы опубликовали на сайте правительства.

Под нее попали 168 домов в Рязанской области, которые признали аварийными до 2017 года.

Под снонс пойдет 55 тысяч квадратных метров жилья в Рязани, Касимове, Скопине, Сасове, Захарове, Спас-Клепиках, Ухолове, Ряжске, Рыбном, Сараях, а также Старожиловском, Чучковском, Скопинском, Сасовском, Сапожковском, Рязанском, Пронском, Михайловском, Милославском, Кораблинском и Касимовском районах.

В Рязани переселят восемь домов, один из которых дореволюционной постройки (1900 года):

  • улица Введенская №143;
  • Михайловское шоссе №234;
  • 3-й Новопавловский проезд №14;
  • улица Новослободская №26;
  • улица поселок Мехзавода №12;
  • улица Свободы №92;
  • улица Товарный двор (Рязань-2) №29;
  • улица Цветной бульвар №5.

Полный список домов, которые расселят до 2025 года, можно посмотреть здесь.

На реализацию программы потратят 2 миллиарда 87 миллионов, большая часть из которых — федеральные.


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