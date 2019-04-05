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11:46, 5 апреля 2019 306
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За сутки рязанские пожарные больше 30 раз тушили траву

За сутки рязанские пожарные больше 30 раз тушили траву

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За сутки в Рязанской области пожарные больше 30 раз тушили загоревшуюся траву. Общая площадь возгораний составила более 25 гектаров, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Одно из возгораний произошло в районе улицы Шереметьевской в четверг, 4 апреля. На место выезжал один пожарный расчет. В пресс-службе ведомства отметили, что за сутки в Дашково-Песочне произошло еще три случая возгорания травы — на улице Зубковой, Новоселов и за гипермаркетом «Зельгрос».

Стоит отметить, 4 апреля наиболее крупные случаи возгораний произошли в Борках — площадь пожара составила четыре гектара, в Захаровском районе вблизи села Елино и в Рязанском районе вблизи деревни Сергеевка — по три гектара.

За сутки пожарные потушили горевшую траву в Милославском, Сапожковском, Скопинском, Ермишинском, Ряжском, Касимовском, Сасовском, Михайловском, Спасском, Путятинском и Рязанском районах.

Напомним, из-за подожженной травы в Кадомском районе сгорело четыре дома. Ранее в Сараевском районе более трех часов тушили горевшую траву.


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