За сутки рязанские пожарные больше 30 раз тушили траву

За сутки в Рязанской области пожарные больше 30 раз тушили загоревшуюся траву. Общая площадь возгораний составила более 25 гектаров, сообщили RZN.info в
Одно из возгораний произошло в районе улицы Шереметьевской в четверг, 4 апреля. На место выезжал один пожарный расчет. В пресс-службе ведомства отметили, что за сутки в Дашково-Песочне произошло еще три случая возгорания травы — на улице Зубковой, Новоселов и за гипермаркетом «Зельгрос».
Стоит отметить, 4 апреля наиболее крупные случаи возгораний произошли в
За сутки пожарные потушили горевшую траву в Милославском, Сапожковском, Скопинском, Ермишинском, Ряжском, Касимовском, Сасовском, Михайловском, Спасском, Путятинском и Рязанском районах.
Напомним, из-за подожженной травы в Кадомском районе