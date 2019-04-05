Рязанец Михаил Лобанов назначен главой столичного управления МВД по противодействию коррупции

Владимир Путин назначил нового начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве. Об этом сообщил
Им стал полковник полиции Михаил Лобанов. В сентябре 1999 года он поступил на службу в Рязанский филиал Московского университета МВД России, после которого продолжил службу в УВД по Рязанской области.
С 2006 года по апрель 2019 года проходил службу на различных должностях УВД по Рязанской области и прошел путь до заместителя начальника Контрольно-ревизионного управления МВД России.