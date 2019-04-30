RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Жительнице Мурома вынесли приговор за избиение двух полицейских у ночного клуба «Край света». Об этом
Этот случай произошел ночью 7 октября прошлого года. Муж женщины совершил мелкое хулиганство, его задержали двое полицейских. Одного из правоохранителей злоумышленница ударила ногой по руке, второго — ногой по руке и рукой в глаз.
Женщину 1992 года рождения признали виновной по частей 1 и 2 статьи 318 УК и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год.
Приговор в законную силу не вступил.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский минтранс покинул Данил Рубцов
|
cледующая новость →Рязанские аудиторы проверят отчет об областном бюджете за год
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.