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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Во вторник, 30 апреля, в День пожарной охраны возле здания рязанского МЧС заложили аллею, сообщил сайт регионального управления.
В мероприятии приняли участие начальник регионального министерства Сергей Филиппов, начальник областной противопожарно-спасательной службы Рязанской области Игорь Михальков, ветераны пожарной охраны и сотрудники.
Филиппов отметил, что посадка деревьев должна стать символом связи поколений рязанских пожарных и спасателей.
«Я надеюсь, сажать деревья в пожарно-спасательных подразделениях региона станет доброй традицией как знак связи поколений и продолжения жизни», — добавил он.
Кроме того, в этот день рязанцам
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