Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:00, 30 апреля 2019 390
 0    0

Возле здания рязанского МЧС заложили аллею 1

Возле здания рязанского МЧС заложили аллею

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Во вторник, 30 апреля, в День пожарной охраны возле здания рязанского МЧС заложили аллею, сообщил сайт регионального управления.

В мероприятии приняли участие начальник регионального министерства Сергей Филиппов, начальник областной противопожарно-спасательной службы Рязанской области Игорь Михальков, ветераны пожарной охраны и сотрудники.

Филиппов отметил, что посадка деревьев должна стать символом связи поколений рязанских пожарных и спасателей.

«Я надеюсь, сажать деревья в пожарно-спасательных подразделениях региона станет доброй традицией как знак связи поколений и продолжения жизни», — добавил он.

Кроме того, в этот день рязанцам показали современную и ретро-технику МЧС.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Правде в глаза. «Доступная оптика» предлагает рязанцам бесплатную проверку зрения

Правде в глаза. «Доступная оптика» предлагает рязанцам бесплатную проверку зрения

«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 223 058
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 15
16:50, 25 апреля 2019 79 532
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 74 324
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 8
14:45, 25 апреля 2019 60 314
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
19:58, 27 апреля 2019 37 687
Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову 5
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум