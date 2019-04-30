VELLCOM group представил Рязань на международной выставке строительной техники BAUMA 2019

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Холдинг VELLCOM group представил Рязань на 32-ой международной специализированной выставке строительной техники, оборудования для производства строительных материалов, дорожной и горной техники BAUMA 2019.
В апреле на площади 614 тысяч кв м свои компании представляли 3 400 участников из 58 стран. Посетителями выставки стали около полумиллиона человек.
Специалисты VELLCOM group совершили деловой тур по инновационным производствам, лабораториям и выставочным центрам Европы, пунктом назначения была всемирная выставка.
Холдинг уже много лет является партнером самых крупных резидентов выставки — Hörmann, Ammann Group, CIFA, Liebherr, Wirtgen.
В состав делегации VELLCOM вошли сотрудники из всех департаментов холдинга.
«Ведущие специалисты подразделений воодушевлены увиденными технологиями и инновациями. И готовы внедрить в свою работу методы и технологии Европейских компаний. Технология строительства жилых домов VELLCOM DOM обязательно будет усовершенствована, — рассказали в пресс-службе холдинга. — Мы увидим позитивные изменения в качестве применяемых материалов, принципах устройства жилой застройки и в уровне лабораторных испытаний».
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