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17:16, 30 апреля 2019 788

VELLCOM group представил Рязань на международной выставке строительной техники BAUMA 2019

VELLCOM group представил Рязань на международной выставке строительной техники BAUMA 2019

Холдинг VELLCOM group представил Рязань на 32-ой международной специализированной выставке строительной техники, оборудования для производства строительных материалов, дорожной и горной техники BAUMA 2019.

В апреле на площади 614 тысяч кв м свои компании представляли 3 400 участников из 58 стран. Посетителями выставки стали около полумиллиона человек.

Специалисты VELLCOM group совершили деловой тур по инновационным производствам, лабораториям и выставочным центрам Европы, пунктом назначения была всемирная выставка.

Холдинг уже много лет является партнером самых крупных резидентов выставки — Hörmann, Ammann Group, CIFA, Liebherr, Wirtgen.

В состав делегации VELLCOM вошли сотрудники из всех департаментов холдинга.

«Ведущие специалисты подразделений воодушевлены увиденными технологиями и инновациями. И готовы внедрить в свою работу методы и технологии Европейских компаний. Технология строительства жилых домов VELLCOM DOM обязательно будет усовершенствована, — рассказали в пресс-службе холдинга. — Мы увидим позитивные изменения в качестве применяемых материалов, принципах устройства жилой застройки и в уровне лабораторных испытаний».


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