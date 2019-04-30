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У здания рязанского ФСБ запретят парковаться, сообщил
С 25 мая у дома №69 по улице Горького со стороны улицы Кудрявцева запретят остановку и стоянку автомобилей.
На участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Автовладельцев попросили принять эту информацию к сведению.
Фотография
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.