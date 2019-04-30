RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанец на «Тойоте» спровоцировал смертельную аварию в Вологодской области. Авария произошла утром во вторник, 30 апреля, сообщила ГТРК «
По предварительным данным, рязанец 1965 года рождения на 531 километре трассы «Москва-Архангельск» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21144 под управлением 30-летней женщины.
Водитель ВАЗ от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще пять человек получили различные травмы.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз-за перевернувшейся легковушки на Ряжском шоссе образовалась пробка
|
cледующая новость →Первого мая в Рязанской области потеплеет до +17 градусов. Прогноз погоды
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.