Рязанцам показали современную и ретро-технику МЧС

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Во вторник, 30 апреля, на Театральной площади прошла выставка техники МЧС. Показ приурочили ко Дню пожарной охраны России.
На выставке представили новые образцы спасательной техники, в частности, мотоцикл, квадроцикл, беспилотники, автоцистерны, автолестницу и подъемник.
Кроме того, рязанцам показали ретро-автомобиль и конные пожарные телеги.
Все желающие смогли посетить выставку и сфотографироваться со специальными автомобилями МЧС.
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