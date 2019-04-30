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18:46, 30 апреля 2019 646
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Рязанца оштрафовали за разбитый телевизор тещи

Рязанца оштрафовали за разбитый телевизор тещи

Рязанца оштрафовали за разбитый телевизор тещи, сообщил сайт региональной прокуратуры.

17 июня 2018 года житель села Вороново Старожиловского района пришел домой к родственнице и из-за «незначительного повода» повредил телевизор «LG ultra HD», причинив ущерб на сумму 26 678 рублей.

В ходе рассмотрения уголовного дела обвиняемый признался в содеянном и возместил ущерб в полном объеме.

Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.


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