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Рязанца оштрафовали за разбитый телевизор тещи, сообщил
17 июня 2018 года житель села Вороново Старожиловского района пришел домой к родственнице и из-за «незначительного повода» повредил телевизор «LG ultra HD», причинив ущерб на сумму 26 678 рублей.
В ходе рассмотрения уголовного дела обвиняемый признался в содеянном и возместил ущерб в полном объеме.
Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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