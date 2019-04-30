Рязанца Бабича сняли с должности посла России в Белоруссии

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Фото: Kremlin.ru
Михаила Бабича освободили с должности посла России в Белоруссии,
По данным
Еще один конфликт произошел после того, как Бабич в интервью агентству оценил белорусско-российские отношения и работу по определению путей развития Союзного государства.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз порекомендовал Бабичу «вникнуть в специфику страны пребывания» и проявить уважение. После этого замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что в Москве ожидают от белорусских дипломатов большего уважения по отношению к российскому послу.
Напомним, 24 августа прошлого года Михаил Бабич
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