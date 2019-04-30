Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:13, 30 апреля 2019 868
 0    0

Рязанца Бабича сняли с должности посла России в Белоруссии 1

Рязанца Бабича сняли с должности посла России в Белоруссии

Фото: Kremlin.ru

Михаила Бабича освободили с должности посла России в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Кремля. Другим указом Владимир Путин назначил на этот пост сенатора Дмитрия Мезенцева.

По данным РИА Новости, в апреле белорусский МИД обвинил Бабича в «разрушении отношений между странами».

Еще один конфликт произошел после того, как Бабич в интервью агентству оценил белорусско-российские отношения и работу по определению путей развития Союзного государства.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз порекомендовал Бабичу «вникнуть в специфику страны пребывания» и проявить уважение. После этого замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что в Москве ожидают от белорусских дипломатов большего уважения по отношению к российскому послу.

Напомним, 24 августа прошлого года Михаил Бабич стал полномочным послом и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Тогда Владимир Путин отрекомендовал Александру Лукашенко нового посла как «нормального человека».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах

Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах 1

Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 223 169
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 15
16:50, 25 апреля 2019 79 572
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 74 374
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 8
14:45, 25 апреля 2019 60 358
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
19:58, 27 апреля 2019 37 745
Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову 5
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум