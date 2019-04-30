Карабасов возложил цветы к могиле Надежды Чумаковой

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 30 апреля, и. о главы администрации Сергей Карабасов и представители власти почтили память мэра Рязани Надежды Чумаковой, сообщил сайт мэрии.
На аллее почетных граждан на Скорбященском кладбище возложили цветы.
Справка
29 апреля исполнилось 96 лет со дня рождения мэра Рязани Надежды Николаевны Чумаковой, которая руководила городским хозяйством в течение 23 лет, начиная с 1963 года.
Надежда Чумакова родилась в семье железнодорожников. Окончила металлургический факультет столичного института стали. В 1957 году Надежду Николаевну избрали депутатом городского совета депутатов трудящихся, а в 1963 — председателем Рязанского горисполкома.
При ней была выполнена широкая программа развития города: построены пять миллионов квадратных метров жилья, ряд крупных объектов социально-культурного назначения, реализован генеральный план развития города — созданы новые жилые районы, такие, как Городская Роща, Московское шоссе, Канищево, Дашково-Песочня, реконструированы старые, а также приобрели современный вид улицы: Есенина (бывшая Ряжская), Затинная, Циолковского (бывшая Ямская) и другие.
Создана сеть школ и больниц, дошкольных учреждений и магазинов, сооружено несколько мостов и путепроводов и десятки километров сетей разного назначения: газ, вода, тепло, телефон.
При Надежде Николаевне построили крупные объекты социально-культурного назначения, определяющие инфраструктуру города: Центральный спортивный комплекс со стадионом, цирк, театр кукол, музыкальное училище имени братьев Григория и Александра Пироговых, автовокзал и железнодорожный вокзал Рязань-2, почтамт, Дом печати, городские клинические больницы №№3, 10,11, областную для взрослых и детскую областную больницы в Канищеве, крытый рынок, центральный универмаг (ТД «Барс») и многое-многое другое.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанца Бабича сняли с должности посла России в Белоруссии
|
cледующая новость →На Скорбященском кладбище заделали трещины на памятнике
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.