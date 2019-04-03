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15:49, 3 апреля 2019 245
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В рязанской поликлинике №2 открыли процедурный кабинет

В рязанской поликлинике №2 открыли процедурный кабинет

В рязанской поликлинике №2 открыли процедурный кабинет. В региональном минздраве отметили, что созданные условия обеспечивают соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

В процедурном кабинете могут оказать плановые диагностические и лечебные манипуляции и неотложную помощь.

Ранее в поликлинике открыли кабинет магнитотерапии. Для пациентов также купили аппарат УЗИ с функцией 3D-сканирования.

Фото рязанского минздрава


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