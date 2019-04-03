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10:40, 3 апреля 2019 839
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Рязанская область намерена стимулировать инвесторов на строительство заправок для электрокаров

Рязанская область намерена стимулировать инвесторов на строительство заправок для электрокаров

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанская область намерена стимулировать инвесторов на строительство заправок для электрокаров. Во вторник, 2 марта, на выездном заседании правительства в Пронском районе чиновники расширили список приоритетных направлений инвестиционного развития региона, которые получают господдержку.

Его дополнили строительством газовых АЗС и возведением колонок для зарядки электрокаров.

Как отметила министр промышленности и экономического развития Светлана Горячкина, изменения соответствуют стратегии социально-экономического развития до 2030 года, где предусмотрен переход на экологический транспорт.


© RZN.info

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