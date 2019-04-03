Рязанская область намерена стимулировать инвесторов на строительство заправок для электрокаров. Во вторник, 2 марта, на выездном заседании правительства в Пронском районе чиновники расширили список приоритетных направлений инвестиционного развития региона, которые получают господдержку.
Его дополнили строительством газовых АЗС и возведением колонок для
Как отметила министр промышленности и экономического развития Светлана Горячкина, изменения соответствуют стратегии социально-экономического развития до 2030 года, где предусмотрен переход на экологический транспорт.