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15:09, 29 апреля 2019 1 338
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Жительницу Липецкой области будут судить за кражу ювелирных украшений

Жительницу Липецкой области будут судить за кражу ювелирных украшений

Жительницу Липецкой области будут судить за кражу ювелирных украшений. Об этом рассказал сайт регионального УМВД.

В полицию обратилась 42-летняя жительница. Женщина рассказала, что в период с 1 по 28 апреля кто-то нашел оставленный около входной двери ключ, залез в жилище и украл золотые изделия. Ориентировочная стоимость похищенного — около 50 тысяч рублей.

Чуть позже похитительницу задержали. Ей оказалась неработающая и ранее судимая за аналогичные преступления 22-летняя девушка. Оказалось, что похищенное преступница сдала в ломбард за 10 тысяч рублей.

Теперь девушке грозит до шести лет тюрьмы.


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