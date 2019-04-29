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Жительницу Липецкой области будут судить за кражу ювелирных украшений. Об этом рассказал
В полицию обратилась 42-летняя жительница. Женщина рассказала, что в период с 1 по 28 апреля кто-то нашел оставленный около входной двери ключ, залез в жилище и украл золотые изделия. Ориентировочная стоимость похищенного — около 50 тысяч рублей.
Чуть позже похитительницу задержали. Ей оказалась неработающая и ранее судимая за аналогичные преступления 22-летняя девушка. Оказалось, что похищенное преступница сдала в ломбард за 10 тысяч рублей.
Теперь девушке грозит до шести лет тюрьмы.
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