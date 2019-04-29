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18:30, 29 апреля 2019 310
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Во вторник на площади Театральной перекроют движение

Во вторник на площади Театральной перекроют движение

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 30 апреля, на площади Театральной перекроют движение. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню пожарной охраны, на данном участке также запретят парковаться с 7:00 до 16:00.

Движение автобусов организуют по следующей схеме:

  • автобусы маршрута №11 проследуют по улице Ленина, далее правый поворот на улицу Есенина, далее до улицы Радищева, затем левый поворот на улицу Есенина, далее по своему маршруту;
  • автобусы маршрута №22 следуют по улице Циолковского далее левый поворот на улицу Есенина, далее до улицы Радищева, затем левый поворот на улицу Есенина, далее по своему маршруту.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию пли планировании своего маршрута.


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