Во вторник на площади Театральной перекроют движение

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
Во вторник, 30 апреля, на площади Театральной перекроют движение. Об этом сообщил
Из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню пожарной охраны, на данном участке также запретят парковаться с 7:00 до 16:00.
Движение автобусов организуют по следующей схеме:
Рязанцев попросили учитывать эту информацию пли планировании своего маршрута.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские отделы ЗАГСа изменят режим работы в праздники
|
cледующая новость →В Рязани ограбили и изнасиловали двух женщин
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.