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Во Владимире назначили нового председателя комитета государственной и муниципальной службы. Об этом сообщил
С 29 апреля на эту должность назначили Сергея Терехова. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин.
Сергей Юрьевич Терехов родился во Владимире в 1977 году. Закончил Владимирский государственный университет по специальности «юриспруденция». Работал в управлениях Министерства юстиции России и Федеральной регистрационной службы по Владимирской области, возглавлял юридическо-кадровые службы в коммерческих организациях.
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