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В Туле осудили директора училища олимпийского резерва. Об этом сообщила
Сергея Ишкова приговорили к четырем годам лишения свободы и выплате штрафа 500 тысяч рублей.
Бывший директор признан виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения.
Суд установил, что директор Новомосковского училища олимпийского резерва — Сергей Ишков, зная, что тренировочные соборы по велоспорту, а также тренировочные сборы по гребле на байдарках и каноэ не будут проведены, незаконно перечислил четыре миллиона рублей на счета четырех фирм.
Гражданский иск на сумму 4 043 298 рублей удовлетворен в полном объеме.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.