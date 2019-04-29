В рязанском диспансере сократят время ожидания онкологической комиссии

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В Рязанском онкологическом диспансере пересмотрели систему работы. Теперь пациентам будут выдавать талоны с указанным временем прохождения мультидисциплинарного консилиума, сообщил
Комиссия, на которой вырабатывают стратегию лечения, работает ежедневно по будням с 13:00. В нее входят заведующие отделениями, которые изучают медицинскую документацию и осматривают пациента.
«Мы стараемся уйти от старой системы хаотичных очередей, фиксированное время позволит принимать всех без лишнего ожидания, но для этого необходимо понимание наших пациентов — прием осуществляется строго по записи», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Алексей Григорьев.
Отмечается, что срок ожидания для каждого пациента не превысит двух дней.
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