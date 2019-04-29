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17:18, 29 апреля 2019 1 056
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В Рязани вернулись к идее построить ледовый дворец в Горроще 3

В Рязани вернулись к идее построить ледовый дворец в Горроще

В Рязани вернулись к идее построить ледовый дворец в Горроще. На сайте госзакупок опубликовали тендер на разработку проектной документации для возведения крытого катка на улице Шевченко.

Работы стоимостью 4,8 млн рублей оплатят из городского бюджета.

Исполнитель должен представить проект до 20 сентября.

Напомним, на участке напротив манежа «Юность» на перекрестке улиц Шевченко и 2-я Линия планировали построить частный ледовый дворец, при котором будут бесплатные секции хоккея и фигурного катания. Инвестор обещает сохранить деревья и спортплощадку рядом с участком и обеспечить здание парковками.

Проект обсуждался на слушаниях летом 2016 года. В них приняли участие около 70 человек. Две трети поддержали проект, против выступили жители ближайших домов и городские активисты. Также комиссия получила 578 подписей в поддержку заявки и 189 — против.

В итоге мэрия разрешила строительство, однако оно до сих пор не начиналось.


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