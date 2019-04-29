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В Рязани вернулись к идее построить ледовый дворец в Горроще. На сайте госзакупок опубликовали тендер на разработку проектной документации для возведения крытого катка на улице Шевченко.
Работы стоимостью 4,8 млн рублей оплатят из городского бюджета.
Исполнитель должен представить проект до 20 сентября.
Напомним, на участке напротив манежа «Юность» на перекрестке улиц Шевченко и 2-я Линия
Проект
В итоге мэрия
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.