В Рязани пройдет танцевальный фестиваль «OksDance»

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
26 мая в Рязани пройдет межрегиональный танцевальный фестиваль «OksDance». Его организуют на главная площади ТРК «Окская Жемчужина» в селе Поляны.
Организаторы открыли регистрацию в следующих командных номенациях:
Регистрация батлов:
Участие платное. Зарегистрироваться можно по
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.