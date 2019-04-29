В парке «Пересвет» опровергли информацию о плохом содержании животных

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В парке «Пересвет» в Рыбном опровергли информацию о плохом содержании животных, сообщили в
Там отметили, что после «появившейся паники» зоопарк проверила ветеринарно-санитарная служба.
«Наши животные здоровы, никто не умирает, они сыты. Все рекомендации об уходе за животными мы услышали и приняли», — отметили представители.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что животных
Рязанка рассказала, что в клетке она увидела «худого медведя, перемазанного испражнениями, а в соседней клетке у лисицы — «расчлененную безголовую курицу».
Прокуратура
Фото из группы парка «Пересвет»
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