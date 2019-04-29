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В Калужской области назначили нового главу ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба органа.
Новым начальником управления стал Сергей Ядыкин. Соответствующий указ 15 апреля подписал Президент РФ.
Ранее Сергей Ядыкин замещал должность первого заместителя начальника Управления ФСБ России по Воронежской области.
Фото пресс-службы УФСБ России по Калужской области
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.