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В Калуге задержанные за кражу близнецы ранили полицейских и попытались сбежать на угнанной машине. Об этом сообщил
По версии следствия, 1 января 2018 года сотрудники полиции задержали двоих братьев-близнецов, которые проникли в чужую квартиру. По дороге в участок мужчины попытались покинуть служебный автомобиль. Началась борьба. Задержанные оказали полицейским активное сопротивление и нанесли им несколько ударов ножом.
Полицейские получили резаные раны головы.
Освободившись, фигуранты попытались завладеть автомобилем калужанки, в который запрыгнули на ходу. Однако женщине удалось вытащить ключи из замка зажигания и покинуть машину. После этого нападавших задержали сотрудники Росгвардии.
Психологическая экспертиза показала, что один из них в момент совершения деяний не мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, а у второго психическое расстройство развилось уже после совершения нападения.
В суд направлено дело о рассмотрении вопроса об их принудительном психиатрическом лечении.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.