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9:29, 29 апреля 2019 136
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В горящем доме во Владимирской области погиб 12-летний мальчик

В горящем доме во Владимирской области погиб 12-летний мальчик

Фото: Pixabay.com

В горящем доме во Владимирской области погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

Сообщение о пожаре в дачном доме СНТ «Сады-огороды», расположенного в деревне Бабино Гусь-Хрустального района поступило в дежурную службу МЧС в ночь с 27 на 28 апреля 2019 года. Когда пожар был потушен, в доме обнаружили тело ребенка.

Как оказалось, 27 апреля супруги и 12-летний мальчик прибыли на отдых в дачный дом, занимались хозяйством, жарили шашлык. Вечером в доме растопили металлическую печку — «буржуйку» и легли спать. Ночью мужчина первый почувствовал запах дыма, попытался открыть дверь между комнатой и кухней, но сделать это не смог. Он бросился к окну, выбил стекло, и помог выбраться из дома супруге, которая оказалась рядом. Дом охватило огнем, и спасти ребенка уже было невозможно.

В качестве одной из основных причин случившегося рассматриваются проблемы работы печки.

СК готовит постановление о возбуждении уголовного дела по признакам части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) для того, чтобы провести полную проверку ситуации.


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