RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Улицу Островского перекроют на пять дней из-за капремонта теплотрассы. Об этом сообщила
Движение транспорта запретят от дома №9/18 до дома №1/15 с 8:00 13 мая до 24:00 17 мая.
На месте работ установят предупреждающие знаки.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Туле осудили директора училища олимпийского резерва
|
cледующая новость →Рязанцам показали технику МЧС. Фото
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.