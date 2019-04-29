Рязанцы убрались на территории Торгового городка. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Торговом городке прошел субботник. Об этом сообщил
Уборка прошла в субботу, 27 апреля.
С территории Торгового городка вывезли мусор, собранный за последние две недели. Технику предоставила дирекция благоустройства города. Как отметили активисты «
Это
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКалужанин пойдет под суд за кражу ноутбука у матери
|
cледующая новость →На трех рязанских улицах отключили холодную воду из-за ремонта
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.