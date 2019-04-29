Рязанского рецидивиста задержали за серию краж

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В Рязанской области задержали мужчину, которого подозревают в серии краж. Ранее его уже судили за кражу и угон, сообщила
Известно, что злоумышленник пробрался в ангар одного из предприятий поселка Тума, откуда вынес электроинструмент и кабель. Похищенное мужчина сдал в пункт приема вторсырья, через который его и нашли полицейские.
Оказалось, что подозреваемый также причастен к краже велосипеда в деревне Алексеево и телевизора в Касимове.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.