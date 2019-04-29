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Липцкое предприятие оштрафовали за большие долги по зарплатам. Об этом сообщил
Автотранспортное предприятие № 5-М с ноября по декабрь 2018 года не выплачивало зарплату своим сотрудникам. У организации перед рабочими образовалась задолженность на сумму 466 тысяч рублей.
Теперь им придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
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