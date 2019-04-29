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14:53, 29 апреля 2019 106
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Липцкое предприятие оштрафовали за большие долги по зарплатам

Липцкое предприятие оштрафовали за большие долги по зарплатам

Липцкое предприятие оштрафовали за большие долги по зарплатам. Об этом сообщил сайт прокуратуры Липецкой области.

Автотранспортное предприятие № 5-М с ноября по декабрь 2018 года не выплачивало зарплату своим сотрудникам. У организации перед рабочими образовалась задолженность на сумму 466 тысяч рублей.

Теперь им придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.


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