«Кредиты и налоги ты оплати». Иркутские приставы спели для должников. Видео

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В Иркутской области судебные приставы записали на видео песню, посвященную должникам. Ролик опубликовали на YouTube-канале в четверг, 25 апреля.
Видео записали в рамках акции ФССП «Узнай о своих долгах». В нем сотрудницы спели о санкциях. Клип сняли на песню украинской группы KAZKA «Плакала».
«Штраф ГИБДД, услуги ЖКХ, кредиты и налоги ты оплати. С долгами жить нельзя, с долгами жизнь не та», — отметили приставы.
За несколько дней видеоролик набрал больше пяти тысяч просмотров.
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